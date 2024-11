Il Teatro Traiano si colora di blu per celebrare la giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

CIVITAVECCHIA – Il prossimo 20 novembre si celebrerà il 35° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

In questa occasione, aderiamo con entusiasmo a ‘Go Blue’, iniziativa presentata da ANCI e UNICEF Italia, il Teatro Traiano si colorerà di blu, un gesto che vuole essere un invito a ricordare in maniera simbolica l’importanza di garantire l’attuazione dei diritti di tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti.

La Convenzione ONU, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, continua a essere un faro per il miglioramento della vita di bambini e adolescenti, ma la sua piena applicazione è ancora un obiettivo da raggiungere, per questo motivo è essenziale che le amministrazioni comunali si impegnino verso politiche inclusive e rispettose dei diritti di tutti i bambini e degli adolescenti