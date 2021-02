“Palla Ovale”. A tu per tu con Andrea Gargiullo

CIVITAVECCHIA – Nuovo appuntamento con “Palla Ovale”, rubrica settimanale di approfondimento in casa Civitavecchia Rugby. Faccia a faccia stavolta con Andrea Gargiullo, Direttore tecnico e allenatore delle Under 12 e 16 del Crc.

“E’ cambiato molto dallo scorso anno il modo di allenarsi , siamo passati ad allenamenti singoli, in lendiling giocando con la palla ovale senza contatto fisico , nella massima sicurezza seguendo i protocolli della FIR – esordisce Andrea – Nonostante le difficoltà incontrate abbiamo un gruppo di atleti/e numerosissimo, sono oltre cento parlando solo delle Under 6 fino alla 10.”

Andrea parla della collaborazione con le Fiamme Oro Rugby & CRC come ottima sotto tutti i punti di vista anche se attualmente i ragazzi si allenano in campi differenti; puntualizza comunque che si stanno preparando per allenamenti congiunti appena si potrà.

“Un anno sportivo il 2020-2021 che ha portato novità nel Rugby Civitavecchia in quanto abbiamo molte giocatrici della palla ovale e debbo dire che queste bambine-ragazze rugbiste si impegnano molto. Sono in gamba e dimostrano in campo una forza di volontà sportiva notevole. – racconta Andrea – Inoltre voglio ricordare i principi del Rugby sempre presenti al campo Moretti Della Marta : sostegno , amicizia , essere insomma un gruppo unico . Sostegno anche nella vita quotidiana dentro e fuori del campo , per questo raccomando ai genitori di portare i propri figli e figlie a far fare una prova per giocare a Rugby. In questo momento particolare c’è una ragione in più nel provare perché si sta all’aria aperta e ci sono controlli e verifiche scrupolose prima e dopo l’uscita del campo per gli allenamenti – conclude Andrea – Aspettiamo il momento , quando i protocolli della FIR ce lo permetteranno, oltre che allenarci si potrà giocare in partite ,affrontando altre squadre di Rugby”.