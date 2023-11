Nuova sfida per il Santa Marinella Basket contro il Bull Basket a Latina

SANTA MARINELLA – Trovare una svolta soprattutto a livello mentale. Questo è lo step a cui è chiamata l’Asd Santa Marinella Basket impegnata domani alle 17,30 a Latina contro il Bull Basket. Le santamarinellesi dopo la sconfitta di domenica scorsa per 77 a 35 in casa del Club BK Frascati sono ultime in classifica. «Dobbiamo tenere duro in questo momento e trovare quella forza mentale che spesso ci manca – commenta coach Daniele Precetti -. La classifica si sta dividendo sempre più in due tronconi e anche nelle altre gare gli scarti sono spesso ampi. Contro il Bull Basket non sarà semplice visto che è una squadra che ha delle caratteristiche che a noi possono dare fastidio. Sarà ancora più necessario essere forti di testa».

Il tabellino della gara contro Frascati.

Parziali: 27-8; 51-16; 68-26.

Santa Marinella Bk: Terenzi, Pennesi 5, Casciani 4, Moretti, Del Vecchio 1, Rateanu, Zampolini 4, Amalfatino 2, Bronzolino, Rogani 10, Miranda Ramos 6, Marini 3. All. Precetti