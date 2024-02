Giornata importante per la Santa Marinella Basket contro il Bull Basket Latina

SANTA MARINELLA – Oggi alle 17.30, Palestra Carducci di S. Marinella, appuntamento importante per le ragazze di Coach Precetti che ospitano il Bull Basket Latina a tre partite dalla fine della stagione regolare. La gara contiene, di per sé, una serie di elementi utili da analizzare: la tenuta in ripresa delle padrone di casa, almeno dal punto di vista della reazione emotiva e del gioco, i possibili accoppiamenti in vista dei play out ed infine la compattezza della squadra che sta ritrovando vigore fisico dopo gli infortuni che hanno caratterizzato il corso dell’anno.