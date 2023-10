La Sweet Faces ai mondiali di hip hop in Portogallo

CIVITAVECCHIA – Tre crew della palestra Sweet Faces di Civitavecchia di Antonio Jose Carrasco ed Emanuela Cecconello rappresentano l’Italia ai mondiali di hip hop che si terranno oggi e domani, 27 e 28 ottobre, a Obidos in Portogallo. Le crew sono inserite in 3 categorie in base all’eta’ e sono formate da ragazzi della scuola Sweet Faces e della Stratos, scuola di danza di Fiumicino. La collaborazione tra le due scuole nasce 3 anni fa circa e porta subito ottimi risultati. I ragazzi vincono da due anni le gare di hip hop in tutta Italia, Roma, Riccione, l’Aquila, Napoli, Milano e si qualificano così primi in italia. La crew Might Power si era formata solo 10 giorni prima delle qualificazioni e include i ragazzi piu grandi della palestra; i ragazzi della crew Young Family invece ballano insieme da sempre e hanno dai 13 ai 16 anni e la crew dei Gamma Bandits è formata dai piccoli da 9 a 13 anni.