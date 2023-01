Il Rugby Civitavecchia propone il Progetto Open Day..Every Day

Il Progetto Sportivo del Rugby Civitavecchia, nelle sue varie articolazioni, intende trasmettere e condividere con tutti i settori tecnici e operativi la declinazione quotidiana e stagionale di questa visione alla ricerca della massima qualità educativa, tecnica, sociale.

Il Progetto vuole diventare un riferimento nel territorio locale, provinciale e regionale per lo sviluppo equilibrato di piccoli atleti attraverso il gioco e i valori del MiniRugby offrire un ambiente piacevole e di successo per i suoi membri in un Club come quello biancorosso di cui essere fieri.

Il Progetto Open Day…Every Day vuole essere una delle attività che più favorisce la socializzazione e lo spirito di gruppo, che insegna a mettere da parte il proprio egoismo per il bene della squadra.

Qualsiasi bambino o bambina, può dedicarsi senza problema al MiniRugby; non è nemmeno richiesto un fisico particolare perché in una squadra c’è posto per tutti: dai robusti, agli agili e mingherlini!!!

Nel Rugby la palla si passa solo all’indietro, si avanza con fatica, si impara a lavorare con gli altri e per gli altri, non esiste il “fenomeno”, tutti sono indispensabili per arrivare in meta.

La partecipazione attiva del genitore nel MiniRugby che sostiene, trasmette entusiasmo e dedica attenzione al proprio bambino/a pone le basi per una maggiore autostima, elemento importantissimo per permettere di affrontare le sfide della vita con serenità e fiducia nei propri mezzi.

Il MiniRugby del CRC è incentrato sull’aspetto ludico è una disciplina estremamente divertente per i bambini, completa sotto l’aspetto motorio e condotta da tecnici ed educatori preparati e abilitati dalla Federazione Italiana Rugby.

Vieni al Campo Moretti Della Marta, vieni al MiniRugby e fai partecipare tuo figlio/a all”Open Day…Every Day…” potrà essere una delle nostre giovanissime speranze della palla ovale.

Per le iscrizioni e per tutti coloro che desiderano informazioni per far iniziare a giocare al MiniRugby, ci si può rivolgere direttamente alla Segreteria del Campo in Via del Casaletto Rosso snc, oppure contattare il numero 349-50009670, oppure ancora scrivere a: segreteria@rugbycivitavecchia.com