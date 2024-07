D.S. Stefano D’Angelo: “Il Rugby Civitavecchia non svela le sue carte e lavora sul mercato”

CIVITAVECCHIA – A Radio CRC girano nell’aria tante voci sul mercato che sta portando avanti ed il D.S. Stefano D’Angelo:

“Non è semplice cercare giocatori all’altezza del Rugby Civitavecchia non perché non ce ne siano ma perché devono ambientarsi in una piazza importante. La società riuscirà a chiudere le trattative per portare avanti gli obiettivi prefissati da perfezionare sul mercato”.

Il Rugby Civitavecchia non svela le sue carte lavorando sul mercato. Lo scorso anno ci ha stupito con l’ingaggio di validi giocatori, quest’anno dobbiamo pazientare ed attendere qualche colpo importante.

Gli addetti ai lavori della società biancorossa sanno fare bene il proprio mestiere e meritano fiducia. Per l’allenatore in primis e per il settore tecnico si stanno affinando le trattative e come precisato si attende lo start finale.

Il Rugby Civitavecchia ha programmi ambiziosi e la presidenza crede nella crescita del suo club così come accaduto negli appena passati