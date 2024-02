Il Rugby Civitavecchia non riesce a scalare la classifica e perde contro il Livorno Rugby

CIVITAVECCHIA – Un primo tempo in grande equilibrio tra i biancorossi ed i biancoverdi, gli episodi hanno caratterizzato la prima parte di gara concluso per 13 a 7 per il Livorno.

Parte bene il Civitavecchia dopo una ottima touche conquistata con meta di Alegiani, trasformata da Susperregui , a questa risponde il Livorno con Chiesa con trasformazione sbagliata da Baraona Pra che i rifà con piazzato e siamo al sorpasso dei biancoverdi 8 a 7.

Moreno del Civitavecchia prende un giallo ed a questo punto il Livorno forte della superiorità numerica, va in meta dopo touche, con Echazu Molina poi non trasformata.

Termina così il primo tempo per 13 a 7 per il Livorno Rugby con giallo finale per il giocatore del Livorno Piras.

Ad aprire la ripresa un piazzato di Baraona Pra, di nuovo il Livorno in meta non trasformata e di nuovo Baraona Pra con calcio e siamo 24 a 7.

Reagisce il Civitavecchia con meta di Moreno con trasformazione di Susperregui ma il Livorno chiude i conti con meta di Pirruccio trasformata da Baraona Pra, nel finale meta trasformata dei biancorossi ma il tempo oramai è al termine ed il fischio finale conferma la vittoria del Livorno Rugby per 31 a 21.

Nel secondo tempo il Livorno riesce a giocare meglio ed in vari momenti di gioco riesce ad imporsi ottenendo 5 punti per il bonus offensivo mentre il Civitavecchia rimane al palo.