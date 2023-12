Hockey in line: Snipers Pizzeria Red Carpet ko all’esordio

CIVITAVECCHIA – Prima di campionato amara per gli Snipers Pizzeria Red Carpet della Cv Skating, militanti nel campionato nazionale under 18 elite. Al PalaMercuri il forte Milano passa per 6-1, al termine di una gara in equilibrio per oltre un tempo e mezzo e con il punteggio che si è ampliato solamente nel finale.

I civitavecchiesi, vice campioni d’Italia in carica, e con un roster molto rinnovato rispetto alla scorsa stagione, pagano lo scotto dell’inesperienza dei molti debuttanti ma la prestazione offerta nel complesso è comunque positiva.

“Il cammino dell’under 18 inizia con una sconfitta che non deve demoralizzarci ma deve essere il primo passo per inserire le nuove leve in un campionato di alto livello – spiega l’allenatrice Martina Gavazzi – molto il lavoro da fare ma sono ottimista: nel corso della stagione metteremo a punto la squadra per puntare al migliore dei risultati”.

La Cv Skating ringrazia la Pizzeria Red Carpet per il suo importante e generoso sostegno.

I presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Bernardo e Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Emanuele Scotti, Mattia Cesarini, Emanuel Mendola, Francesco Taglioni, Gloria Padovan, Luis Tuduran, Leandro Galioto, Manuel Carannante, Leonardo Pistola, Allenatrice: Martina Gavazzi