Hockey in line, serie C: Snipers VR3 a valanga sul Bari

CIVITAVECCHIA – Vittoria a valanga degli Snipers VR3 in serie C contro il Rollin Skate Bari. Sabato sera al PalaMercuri i civitavecchiesi guidati dal presidente-allenatore-giocatore Riccardo Valentini hanno travolto gli avversari del Bari per 15-2 in un match senza storia dal primo all’ultimo minuto.

I civitavecchiesi si portano avanti nel punteggio già nelle prime fasi di gioco con Veronica Novelli (poker per lei) e poi ruotando tutti gli effettivi arrotondano il risultato provando anche nuovi schemi e nuove soluzioni. In campo anche i “veterani” Riccardo Valentini e Stefano Cocino, fino a qualche mese fa pilastri della formazione di B.

“La nostra serie C è una squadra mix – afferma Valentini – che da spazio ai giovani, alle ragazze e a coloro che non hanno più modo di impegnarsi in una categoria agonistica come la B. Succede quindi che il livello della nostra formazione possa cambiare di molto fra una partita e l’altra, in base ai presenti, e questa volta avevamo una squadra molto forte. Bene la vittoria, ma bene soprattutto la possibilità di dare modo a tutti di giocare qualche partita in più”.

I presenti: Francesca Borgi, Giulia Mollica, Riccardo Valentini, Laura Giannini, Veronica Novelli, Stefano Cocino, Louise Ciucci, Mattia Cesarini, Alessandro Bruzzese, Daniele Ceccotti, Ruggero Meconi, Manuel Carannante. Allenatore: Riccardo Valentini.