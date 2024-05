Croce Rossa, Poletti: ” Il ruolo del volontariato è determinante”

CIVITAVECCHIA – “Nel giorno della ricorrenza di Santa Caterina da Siena, patrona del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, voglio rivolgere un deferente ringraziamento a tutte le Crocerossine di Civitavecchia, e so che sono tante, ed un saluto alla loro Ispettrice Sorella Esposito.

Il ruolo del Volontariato è determinante per lo sviluppo e la coesione di ogni Comunità sociale, promuovendo la solidarietà tra i cittadini e contribuendo a creare legami più stretti e forti tra le persone. Non si tratta solo di supporto alle vulnerabilità o di accompagnamento sociale ma di una rete fatta di impegno, abnegazione e sussidiarietà che interviene dove il settore pubblico è carente o non può giungere con la tempestività del caso.

Avrò cura di sviluppare e potenziare il coinvolgimento civico delle Associazioni attraverso la partecipazione a progetti dove l’Amministrazione comunale gioca un ruolo importante ma inefficace senza il supporto del Volontariato organizzato.

C’è poi il settore della risposta alle emergenze, non solo locali, nelle quali il ruolo delle Crocerossine è determinate, forti della loro Storia lunga 116 anni e della loro organizzazione capillare diffusa in tutto il Paese che rende Civitavecchia orgogliosa per l’impegno delle sue cittadine in uniforme.

Auguri a tutte le Crocerossine di Civitavecchia, auguri a tutti i civitavecchiesi impegnati nel volontariato con la promessa di un’Amministrazione comunale vicina, leale e disponibile ad aiutare chi si impegna disinteressatamente ed in prima persona per gli altri”.

Paolo Poletti Candidato Sindaco