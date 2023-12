Hockey in line serie C: gli Snipers VR3 passano il turno di Coppa Italia

CIVITAVECCHIA – Un doppio successo che vale il passaggio del turno in Coppa Italia di serie C: è quello ottenuto dagli Snipers VR3 domenica al PalaMercuri. I civitavecchiesi, guidati per l’occasione dal presidente Valentini, hanno dapprima sconfitto i Castelli Romani per 5-3 e poi il Kemarin per 5-4, guadagnando il passaggio al prossimo turno che si giocherà a Empoli il 14 gennaio.

Nella prima partita nonostante il doppio svantaggio iniziale i nerazzurri sono stati bravi a riprendersi, a rispondere colpo su colpo ai più quotati avversari e poi a piazzare l’allungo vincente nel finale. Nella seconda gara Snipers quasi sempre avanti ma Kemarin duro a morire. Tutto il roster dei VR3 ha girato con costanza e questo ha permesso alla squadra di arrivare più fresca rispetto agli avversari nelle battute finali.

“I ragazzi sono stati molto bravi – afferma Valentini – e la soddisfazione è doppia perchè questa è una squadra molto eterogenea ma che nonostante tutto si è molto ben amalgamata e oltre a vincere e ben giocare si è anche divertita molto. Sono soddisfatto del passaggio del turno ma in questa categoria la priorità è crescere, per i giovani, e divertirsi, per i grandi. Direi che entrambi gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti”.

I presenti: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Samuele D’Angelo, Michele Orlando, Bernardo Meconi, Stefano Cocino, Ruggero Meconi, Manuel Carannante, Mattia Cesarini, Giulia Buzzi, Alessandro Bruzzese, Emanuel Serrano, Alessio Galli, Aurora De Fazi, Alfonso Gutierrez. Allenatore: Riccardo Valentini