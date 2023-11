Hockey in line: serie C e under 14 impegnate a Molfetta

CIVITAVECCHIA – Weekend pugliese per le formazioni di hockey in line della Cv Skating. Mentre la serie B osserva un turno di riposo, le formazioni di serie C e under 14 saranno impegnate a Molfetta contro le rispettive formazioni del Rollin Skate Bari.

Alle ore 12 scenderà in campo la serie C, targata VR3. Per D’Angelo e compagni si cerca il bis dopo il successo ottenuto all’esordio contro San Benedetto.

L’under 14 invece, targata Pizza a Volontà, farà la sua prima apparizione in stagione nel girone interregionale.

“Sarà una trasferta lunga – spiega il presidente Valentini – ma a cui ormai siamo abituati. Per i ragazzi oltre al lato agonistico c’è anche il lato umano e trasferte così lunghe seppur molto faticose e dispendiose sono anche divertenti. In campo scenderemo per vincere con il solito lato attento anche all’aspetto umano dello sport