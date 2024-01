Hockey in line: serie B al riposo, scena per la femminile e la serie C

CIVITAVECCHIA – La formazione di serie B degli Snipers TECNOALT Civitavecchia osserva un turno di riposo e quindi la scena sportiva settimanale la prendono le altre formazioni della Cv Skating.

Al PalaMercuri protagonista l’hockey femminile: alle ore 20 di sabato sera giocheranno infatti le Sniperine CRT Civitavecchia contro le Devil Girls Vicenza. Alla domenica mattina prima partita fra Vicenza e Milano (ore 12.30) per poi concludere il trittico di partite con il match fra Civitavecchia e Milano (ore 15).

Domenica di trasferta invece per la formazione di serie C, targata VR3, che alle ore 13 in quel di Empoli affronterà i Corsari Riccione per il secondo turno di Coppa Italia di serie C. In caso di sconfitta, ci sarà l’eliminazione mentre in caso di vittoria alle ore 16 ci sarà una seconda partita per l’accesso alla finalissima nazionale