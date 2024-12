Hockey in line: gli Snipers Pizzeria Red Carpet a valanga sul Bomporto

CIVITAVECCHIA – Pronto riscatto domenica al PalaMercuri per gli Snipers Pizzeria Red Carpet che nel campionato nazionale elite bagnano l’esordio in casa con una goleada contro il malcapitato Bomporto.

Ben 11-0 il risultato finale in una gara in cui solamente nelle prime battute, grazie alle prodezze del portiere avversario, il match è rimasto in bilico. Nel secondo tempo pura accademia da parte dei civitavecchiesi che sciorinano belle giocate e gol a grappoli.

“La squadra ha avuto una buona ripresa dopo la sconfitta ai rigori contro Empoli – afferma l’allenatrice Martina Gavazzi – il campo di casa mette in risalto le nostre migliori qualità: gioco di squadra e transizioni veloci in contropiede che spesso ci portano al goal. Ottima la prestazione degli under 16 che avevano speso energie per le due precedenti partite di campionato di categoria”.

I presenti: Stefano Travaglione, Francesca Borgi, Emanuele Scotti, Bernardo Meconi (3), Ruggero Meconi (1), Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni (3), Emanuel Mendola (1), Leandro Galioto, Leonardo Pistola (2), Manuel Carannante (1). Allenatrice: Martina Gavazzi