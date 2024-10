Battuta d’arresto per la Under 16 sconfitta dal Rugby Roma Sud

CIVITAVECCHIA – Battuta d’arresto per la marcia al campionato élite della formazione under 16, esce sconfitta dai pari età del Rugby Roma Sud!

Alla fine del mach head coach Marian Neagos:

“Abbiamo disputato un ottimo primo tempo allo scadere del quale eravamo in svantaggio di pochissimi punti.

La ripresa è stata caratterizzata da alcuni errori individuali, ed i romani sono stati bravi a sfruttare la nostra indisciplina per aumentare il vantaggio.

La nostra partecipazione al barrage ci ha aiutato a renderci consapevoli dei nostri punti forti e ha evidenziato il lavoro da svolgere per aumentare il livello generale della squadra e riuscire a competere mettendo in campo un gioco evoluto, ideale per un gruppo che lavora duro e ha ambizioni importanti per il futuro”