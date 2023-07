Tarquinia, un ricco calendario di eventi per Agosto

TARQUINIA – Continua la super estate tarquiniese…un agosto coloratissimo di eventi da vivere e da gustare vi aspetta a Tarquinia Città e Tarquinia Lido. Un calendario di appuntamenti che va dal teatro ai concerti, dalle degustazioni allo spot. E in più mostre d’arte e lo spettacolo pirotecnico di ferragosto, come da tradizione.

Continuano anche per tutto il mese le note della rassegna Paesaggi dell’Arte e l’Etruria Musica Festival a musicare le magiche serate estive del centro storico.

Tre gli eventi di punta della stagione. Si inizia con SPORT’N’ROLL e FERMENTO, dal 3 al 6 agosto a Tarquinia Lido. Quattro serate fatte di sport e musica. Tornei, concerti e un’area tutta dedicata alla degustazione della birra in tutte le sue declinazioni del gusto.

Domenica 13 sarà la volta del festival Summer Holi Color 2023: l’happening musicale più atteso e colorato dell’estate nella città etrusca. Dal pomeriggio fino a tarda notte sulla spiaggia di Tarquinia lido: due grandi palchi, Dj Set, animazione, spettacoli, maxi schermi e uno stand “COLORBAG” e uno “MIXOLOGY” per ricoprire di colore e allegria l’estate.

E poi l’evento di punta della stagione estiva alla sua 17 esima edizione, già presentata al Vinitalty 2023: il DiVino Etrusco. Anche quest’anno conferma la formula dei due fine settimana dal 17 al 20 agosto e dal 24 al 26 agosto. Una rassegna che celebra la produzione viticola locale, e non solo, ispirata all’antica dodecapoli etrusca. Un inebriante percorso enogastronomico che invaderà anche quest’anno con i suoi profumi e di suoi gusti le strade e i vicoli del centro storico di Tarquinia