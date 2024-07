“Memorial Umberto Serio” , prima edizione del Premio Interregionale Teatro Amatoriale Città di Tarquinia

TARQUINIA – L’associazione Teatro Popolare di Tarquinia APS organizza la I^ Edizione del Premio Interregionale Teatro Amatoriale Città di Tarquinia “Memorial Umberto Serio”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Tarquinia e sotto la direzione artistica di Annibale Izzo, porterà sul palco, della stupenda location del Chiostro San Marco, ben cinque spettacoli di notevole spessore artistico.

La Rassegna teatrale a premi è dedicata al Presidente fondatore dell’Associazione Umberto Serio che nel corso della sua vita ha dimostrato sempre, con molta umiltà e tanta passione, il suo amore per il teatro.

Le sua gesti ancora oggi sono vive nel cuore e nella mente dei componente dell’Associazione e di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

L’associazione Teatro Popolare di Tarquinia APS, che quest’anno compie 37 anni di attività teatrale, ha voluto con grande forza intitolare questa manifestazione al suo vecchio presidente.

Tutti i componenti dell’Associazione Teatro Popolare di Tarquinia APS stanno lavorando alacremente, con molta diligenza e tanto impegno affinché la rassegna abbia il successo dovuto.

La manifestazione si svilupperà su cinque serate di cui quattro serate dedicate al concorso e una serata dedicata alla premiazione. Nella serata della premiazione la compagnia organizzatrice porterà in scena, fuori concorso, la commedia “Due colpi di Piccone”, scritta a suo tempo da Umberto Serio.

Si ringrazia fin da adesso l’ Amministrazione Comunale, uscente e subentrate, del Comune di Tarquinia che hanno dato la possibilità di portare a termine questo progetto.

Inoltre si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione della messa in opera di questa manifestazione.

Programma della manifestazione

Giovedì 18 luglio

“Lysistrata” di Aristofane adattamento Iolanda Zanfrisco

Compagnia Anta&Go di Civitavecchia

Venerdì 26 luglio

“La musica dei Ciechi” di Raffaele VIVIANI

Compagnia Favl di Viterbo

Venerdì 2 agosto

“Prestazione occasionale” di Francesco iBrandi

Compagnia Il cassetto nel sogno di Pomezia

Venerdì 9 agosto

“Il Vizio di Papà”

Compagnia Gli Sfollati di San Martino al Cimino

Sabato 10 agosto – Serata di Premiazione e nella stessa serata

“Due Colpi di piccone” di Umberto Serio

Compagnia Teatro popolare di Tarquinia