Tarquinia, al via il servizio navetta gratuito per le aree interne del cimitero monumentale “San Lorenzo”

TARQUINIA – È attivo dal 14 novembre il servizio navetta gratuito per le aree interne del cimitero monumentale “San Lorenzo”, per consentire all’accesso alle persone con disabilità motoria. “Riteniamo che possa essere un servizio molto apprezzato e utilizzato da tutti coloro che hanno difficoltà deambulatorie – afferma il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti -. Con questo mezzo, le persone avranno modo di muoversi agevolmente all’interno del cimitero per poter visitare i propri cari”. “Sono molto soddisfatto – dichiara l’assessore alle politiche sociali Enrico Leoni –. Un servizio di questo tipo andrà incontro alle richieste di tanti cittadini che hanno difficoltà nel raggiungere le tombe di famigliari e amici. Voglio ringraziare gli uffici comunali del mio assessorato, che si sono adoperati per completare in tempi rapidi tutti i necessari passaggi amministrativi per l’attivazione del trasporto”. Il servizio, che sarà svolto dalla cooperativa Aga in attuazione della delibera di giunta 173 del 24 ottobre 2024, sarà attivo il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 17. Il veicolo, attrezzato con pedana sollevatrice di carrozzine, partirà dal parcheggio del cimitero e potrà essere usato solo su prenotazione chiamando lo 0766 855257, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle ore 17