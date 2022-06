Uno studio francese: “La caffeina potrebbe anche creare cambiamenti di lunga durata nel cervello”

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“La caffeina potrebbe fare di più che fornire un aumento temporaneo della vigilanza: potrebbe anche creare cambiamenti di lunga durata nel cervello.

David Blum dell’Università di Lille e Anne-Laurence Boutillier dell’Università di Strasburgo, entrambi in Francia, insieme ai loro colleghi hanno somministrato ai topi acqua infusa di caffeina per due settimane e poi hanno estratto l’ippocampo di ciascun roditore, una regione cerebrale cruciale per l’apprendimento e la memoria.

Il cervello degli animali a cui è stata somministrata la caffeina ha avuto cambiamenti nei modelli di attività genica in molti tipi di cellule cerebrali, portando a una diminuzione generale della sintesi delle proteine ??coinvolte nel metabolismo e un aumento di quelle coinvolte nella segnalazione neuronale e nella plasticità. Alcuni di questi cambiamenti sono persistiti anche dopo che ai topi era stata negata la caffeina per due settimane.

Il team ha anche scoperto che dopo un compito di apprendimento, gli animali che avevano ricevuto caffeina mostravano un aumento maggiore dell’attività dei geni coinvolti in processi come la formazione della memoria rispetto ai topi che non avevano consumato caffeina.

Gli autori affermano che questi risultati indicano che la caffeina potrebbe causare alterazioni a lungo termine nel cervello, alcune delle quali potrebbero spiegare la capacità della sostanza di migliorare la funzione cognitiva”.

Nature. 31 May 2022. That quick morning coffee might lead to enduring brain changes. doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-01487-4