Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Gli scienziati sanno da tempo che il tessuto mammario denso è legato ad un aumento del rischio di cancro al seno nelle donne. Uno studio pubblicato giovedì su JAMA Oncology aggiunge una nuova svolta, scoprendo che mentre la densità del seno diminuisce con l’età, un tasso più lento di declino in un seno spesso precede una diagnosi di cancro in quel seno.

Scienziati della Washington University di St. Louis hanno analizzato i cambiamenti della densità del seno, durante un periodo di 10 anni, in 10.000 donne che erano libere dal cancro quando è iniziato lo studio. Durante questo periodo a circa 289 donne è stato diagnosticato un cancro al seno; lo studio ha confrontato i cambiamenti nel loro tessuto mammario con quelli di 658 donne simili che non hanno sviluppato un cancro mammario.

La densità del seno è stata più alta fin dall’inizio nelle donne che hanno continuato a sviluppare il cancro al seno e la densità è diminuita nel tempo in tutte le donne. Tuttavia, quando la densità di ogni seno è stata misurata separatamente, gli scienziati hanno trovato un calo significativamente più lento della densità nei seni che hanno sviluppato il cancro, rispetto all’altro seno nella stessa paziente.

Shu Jiang, autore principale dello studio e professore associato di scienze della salute pubblica alla Washington University, ha affermato che i risultati potrebbero fornire uno strumento individualizzato e dinamico per valutare il rischio di cancro al seno di una donna. “Spero che possano farlo entrare nell’uso clinico il prima possibile perché farà un’enorme differenza. In questo momento, tutti guardano alla densità solo in un momento, tuttavia, le donne effettuano una mammografia ad intervalli regolari per un lungo periodo della vita e la densità di ogni seno viene misurata ogni volta”, Jiang ha commentato. Queste informazioni sono in realtà già disponibili, ma non sono utilizzate”, affermano gli autori dello studio. Il rischio di una donna di sviluppare il cancro al seno potrebbe adesso essere aggiornato ogni volta che riceve una nuova mammografia.

Secondo l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), nel 2020 sono stati stimati circa 53.000 nuovi casi di tumore al seno in Italia, i quali rappresentano il 30% di tutti i tumori diagnosticati nelle donne.

Il cancro al seno è la forma di tumore più comune tra le donne italiane e rappresenta la seconda causa di mortalità per cancro tra le donne, dopo il cancro al polmone.

È importante sottolineare che questi dati sono solo stime e che il numero effettivo di casi può variare in base a diversi fattori, come l’età, la regione e lo stile di vita. In ogni caso, la prevenzione e la diagnosi precoce del cancro al seno sono fondamentali per ridurre l’impatto della malattia sulla salute delle donne italiane.

Infine, bisogna mettere in evidenza che le concentrazioni di inquinanti nell’aria che respiriamo sono positivamente e significativamente associate al tasso di incidenza del cancro al seno”.

