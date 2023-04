Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo:

“Rispetto per ogni forma di vita. Le piante sottoposte a stress “piangono” e la loro voce si ascolta con gli ultrasuoni. Le piante assetate o sottoposte a stress producono clic ultrasonici che, se elaborati per renderli udibili agli esseri umani, suonano come “popcorn”. Le piante di tabacco (Nicotiana tabacum) e pomodoro (Solanum lycopersicum), led quali avevano bisogno di acqua o che avevano recentemente avuto i loro steli tagliati, producevano fino a circa 35 clic all’ora. Le piante ben idratate e non tagliate facevano solo circa un suono all’ora. I rumori probabilmente provengono da bolle d’aria che si formano o si rompono nello xilema delle piante, i tubi che trasportano acqua e sostanze nutritive dalle radici agli steli e alle foglie. I suoni potrebbero essere utilizzati per monitorare le piante in agricoltura e orticoltura”.

Nature News. 30 March 2023. Stressed plants “cry” and some animals can probably hear them.

Microphones capture ultrasonic crackles from plants that are water-deprived or injured.

By Emma Marris.

