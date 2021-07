Da Pasquino dell’Ottimo Consiglio un nuovo sonetto dal titolo “La titina”:

Tu che vai sempre in giro essi sincero

Ma le strade rifatte ndove stanno?

Diceva chi sta in arto ne lo scranno

Che c’erano li sordi peddavero.

Avevo letto pure sur giornale

L’elenco de le strade rovinate

De quelle tutte rotte e scarcinate

Ndo sprofonni e finisci all’ospedale.

Nun vojo confessà che m’aspettavo

Un panno de bijardo sull’asfarto

Ma avenno letto bene dell’apparto

De vedé er risurtato ce speravo.

So annato quinni in giro stamattina

Ma ste strade so’ come la titina.

Pasquino dell’OC