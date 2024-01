Sottoscritto accordo tra Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ASL Roma 4 e Fondazione Policlinico Tor Vergata

CIVITAVECCHIA – É stato sottoscritto un importante accordo tra l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l’ASL Roma 4 e la Fondazione Policlinico Tor Vergata che stabilisce nuove modalità di collaborazione per lo svolgimento integrato di attività didattiche, di ricerca ed assistenza, nell’interesse congiunto finalizzato alla tutela della salute della collettività, alla formazione avanzata e allo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria. L’accordo disciplina in particolare i percorsi di formazione universitaria, di ricerca e assistenziali, afferenti alla UOSD Medicina Legale a direzione Universitaria.

Con questo accordo si costituirà una struttura a conduzione universitaria per la UOSD Medicina Legale che consentirà la ottimale integrazione tra didattica, ricerca e assistenza.

“Ancora una volta, la capacità di integrarsi e collaborare con altre aziende, si rivela una strategia vincente che consentirà alla Asl Roma 4, sempre vicina ai bisogni della popolazione più fragile, di assicurare una migliore risposta all’utenza disabile, garantendo ai soggetti affetti da minorazioni fisiche di poter eseguire gli accertamenti dei requisisti necessari per il rinnovo della patente di guida nel proprio territorio di residenza, così evitando spostamenti e lunghe liste di attesa.” Ha dichiarato il direttore generale della Asl Roma 4, dottoressa Cristina Matranga.

“L’accordo siglato tra l’università di Roma Tor Vergata, la Fondazione Policlinico Tor Vergata e la ASL RM4 è un ulteriore segno di efficienza e inclusività. La ricerca, la formazione e il rapporto con il territorio che Roma Tor Vergata ha come sue missioni in questo caso specifico facilitano il lavoro dei professionisti sul territorio e vengono incontro alle necessità di cittadine e cittadini disabili che vedono così garantito il loro diritto alla mobilità autonoma” ha commentato il prof Nathan Levialdi Ghiron, Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata.

“Con questa convenzione la Medicina legale dell’Università di Tor Vergata aumenta il suo potenziale formativo e contestualmente la Asl Roma 4 avrà la possibilità di mettere a disposizione degli assistiti, professionisti competenti e con esperienza universitaria, con l’obiettivo di implementare i servizi prestati alla cittadinanza, iniziando dall’attivazione della commissione patenti speciali. Ciò rappresenta un esempio virtuoso di integrazione tra Territorio, Ospedale e Università ” ha dichiarato il Prof. Luigi Tonino Marsella, Responsabile Sezione di Medicina legale, Sicurezza sociale e Tossicologia forense dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

“Sono felice di questo accordo, anche perché sono particolarmente legato al territorio e ai cittadini della Asl Roma 4, con i quali ho condiviso molti progetti nel corso della mia esperienza di direzione. É un buon esempio di sinergia tra istituzioni e attenzione ai bisogni della popolazione”. Ha concluso il Direttore Generale Policlinico Tor Vergata, dottor Giuseppe Quintavalle