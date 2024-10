Giornata Mondiale della Salute Mentale: un impegno concreto per una Civitavecchia inclusiva e accogliente

CIVITAVECCHIA – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, si è tenuto oggi presso il Teatro Fondazione CARICIV di Civitavecchia un importante incontro organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 4, con il patrocinio del Comune di Civitavecchia. La giornata ha rappresentato un momento di riflessione e confronto sul tema dell’inquinamento della salute mentale, tra stigma e voglia di benessere, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di dialogare direttamente con gli operatori del settore.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi esperti e professionisti della salute mentale, che hanno illustrato le principali attività messe in campo dal Dipartimento di Salute Mentale, tra cui interventi precoci per i giovani in difficoltà, progetti di cohousing per persone con fragilità psicosociali, e gruppi di sostegno per familiari e utenti. È stato inoltre approfondito il tema della salute mentale nelle scuole e nei contesti penitenziari, con un focus sugli strumenti di prevenzione e riabilitazione.

Ha partecipato all’incontro anche marina de Angelis, delegata alla sanità che ha presentato dati sulla salute mentale , mettendo in luce l’incidenza e la gravità del fenomeno e la necessità di un intervento specialistico e del potenziamento del servizio di salute mentale con risorse economiche e professionali.

“Questa giornata ci ricorda quanto sia fondamentale lavorare insieme per abbattere lo stigma e costruire un futuro dove la salute mentale sia un diritto per tutti,” ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali Antonella Maucioni. “Il nostro impegno è quello di garantire servizi sempre più accessibili e inclusivi, per accompagnare ogni persona nel suo percorso di cura e di benessere. Nella ferma convinzione che solo il servizio pubblico possa essere equo, solidale per tutti i familiari.”

Il Sindaco Marco Piendibene ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e servizi locali: “La nostra comunità deve essere un luogo dove nessuno viene lasciato indietro, soprattutto nei momenti di fragilità. Civitavecchia è pronta a fare la sua parte per promuovere la salute mentale e sostenere tutti coloro che affrontano un percorso di cura.”

L’incontro, che ha visto una grande partecipazione da parte della cittadinanza, ha ribadito l’importanza di continuare a lavorare in sinergia per garantire un futuro di benessere e inclusione per tutti