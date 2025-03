Asl Roma 4 – Giornata del rene giovedì 13 marzo Ospedale San Paolo

CIVITAVECCHIA – Giovedì 13 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, celebrata a livello globale, la Fondazione Italiana del Rene (FIR) e la Società Italiana di Nefrologia (SIN), insieme all’International Society of Nephrology, promuovono un’importante iniziativa per sensibilizzare sull’importanza della salute renale.

Il dottor Fulvio Marrocco, direttore della UOC Dialisi Ospedale-Territorio della ASL Roma 4, con la sua equipe, aderisce all’evento aprendo gli ambulatori nefrologici al pubblico. Presso il 5º piano dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia, a partire dalle ore 9:00, saranno effettuati screening gratuiti, tra cui la misurazione della pressione arteriosa e l’analisi delle urine con stick, oltre ad attività di informazione e prevenzione sulla malattia renale.