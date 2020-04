Covid19. Due neonati da Civitavecchia al Bambino Gesù

CIVITAVECCHIA – Oggi è importantissimo cominciare dai numeri. La Asl Roma 4 comunica 3 nuovi positivi in città. Come da loro bollettino il totale dei positivi di ieri era di 156 + 3 = 160 (?), di cui 17 morti e 2 guariti; dunque attuali positivi a ieri 137 +3= 141(?). I dati sono in continua evoluzione ma una maggiore chiarezza è dovuta.

La pagina di Salute Lazio riferisce oggi di due neonati positivi in arrivo all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. La notizia è preoccupante. Nell’articolo del 30 Marzo abbiamo chiesto informazioni sulla situazione del reparto di neonatologia/maternità; richiesta che non ha ricevuto alcuna risposta. Ovviamente la domanda era posta a nome dei cittadini che hanno diritto ad essere informati sulla reale situazione in città. I neonati sono stati contagiati in Ospedale? Ci sono donne che risultano positive o in sorveglianza che sono state degenti presso il reparto? Il numero dei sanitari risultati positivi, che si sono contagiati a causa del focolaio sviluppatosi all’interno dell’Ospedale, ancora non è chiaro. Per questo oggi abbiamo contattato il referente del sindacato Anaao Assomed, Dott. Marco Benedetti, per chiedere se, almeno a loro, fosse stato comunicato il numero esatto degli operatori sanitari risultati positivi. Il Dott. Benedetti ci ha comunicato che “a fronte di tantissime richieste di vario genere, per tutto il mese di Marzo e durante questi primi giorni di Aprile, non abbiamo mai avuto una risposta che sia una…Il reparto di chirurgia è ridotto a sei posti letto all’interno di ortopedia, al momento i pazienti e il personale è salvo ma il reparto è circondato da reparti che hanno avuto sia malati Covid 19 che personale contagiato. Il numero dei contagiati tra il personale sanitario è sicuramente in evoluzione”.

Abbiamo chiesto anche informazioni sulla Commissione d’inchiesta che deve fare chiarezza riguardo lo sviluppo del focolaio all’Ospedale. Il Dott. Benedetti chiarisce che il sindacato Anaao Assomed “aveva richiesto una commissione completamente esterna” ma, “da quello che la Asl afferma dovrebbe essere una commissione mista perchè parlano della presenza di consulenti esterni. Non conosciamo ancora i nomi di chi compone questa commissione però abbiamo consegnato parecchia documentazione a chi di dovere affinchè, questa commissione, possa fare in pieno il proprio lavoro”.

Quello che viene da domandarsi è perché la contaminazione all’interno dell’ospedale non sia stata immediatamente blindata. Le strutture sanitarie sul nostro territorio sono numerose e quindi viene spontaneo chiedersi, ad esempio, quale sia la situazione all’interno dell’Hospice Oncologico. Ci sono persone positive tra personale sanitario e degenti?

Il bollettino di oggi con solo 3 positivi poteva sembrare una notizia rincuorante, ma sapere dei due neonati ha lacerato tutti noi. Dietro i numeri di bollettini poco chiari ci sono persone, famiglie e da oggi neonati che stanno affrontando un dramma. Vite umane.