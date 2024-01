Unicef, Tess Ingram: “Gaza – Nati all’inferno”

L’intervento della specialista UNICEF Tess Ingram di fronte alla stampa a Ginevra :

“Nei 105 giorni di questa escalation nella Striscia di Gaza, quasi 20.000 bambini sono nati in guerra. Si tratta di un bambino nato in questa orrenda guerra ogni 10 minuti.

“La settimana scorsa, a quest’ora, ho trascorso del tempo con le madri all’ospedale emiratino di Rafah, nella Striscia di Gaza.

“La giornata è stata un gradito promemoria della forza della vita in mezzo al caos della guerra. Ma è stata anche la più straziante dei sette giorni che ho trascorso a Gaza.

“Lasciate che vi faccia quattro rapidi esempi che parlano delle esperienze di migliaia di donne.

“Iman – correva terrorizzata, all’ottavo mese di gravidanza, per le strade di Gaza City quando era sotto attacco. Ora, 46 giorni dopo un cesareo, è ricoverata in ospedale con una grave infezione. È troppo debole per tenere in braccio il suo nuovo bambino Ali.

“Mashael – la sua casa nella zona centrale è stata colpita, suo marito è rimasto sepolto sotto le macerie per diversi giorni e poi il suo bambino ha smesso di muoversi dentro di lei. Dice di essere sicura che ora, dopo circa un mese, il bambino sia morto. È ancora in attesa di cure mediche. Mi dice che è meglio “che un bambino non nasca in questo incubo”.

“Amal – sepolta sotto le macerie durante un attacco mentre era incinta di sei mesi. Il bambino non si è mosso per una settimana. Fortunatamente, la piccola Sama è nata sana il giorno prima del nostro incontro. Ma Amal è ferita e malata e si stava preparando a portare Sama a casa in un rifugio di fortuna nelle strade di Rafah.

“L’infermiera Webda ha eseguito cesarei d’emergenza su sei donne morte nelle ultime otto settimane.

Mi dice: “Ci sono anche più aborti spontanei a causa dell’aria malsana e del fumo dovuto ai bombardamenti. È successo più volte di quante ne possa contare”. La situazione delle donne incinte e dei neonati nella Striscia di Gaza è inconcepibile e richiede azioni intensificate e immediate”.

“La situazione già precaria della mortalità infantile e materna è peggiorata con il collasso del sistema sanitario. Le madri devono affrontare sfide inimmaginabili per accedere a cure mediche adeguate, nutrizione e protezione prima, durante e dopo il parto”. “L’ospedale emiratino di Rafah ora si occupa della maggior parte delle donne incinte della Striscia di Gaza.

“Il personale è costretto a dimettere le madri entro tre ore dal cesareo, a causa delle condizioni di sovraffollamento e delle risorse limitate.

Queste condizioni mettono le madri a rischio di aborti spontanei, nati morti, travaglio pretermine, mortalità materna e trauma emotivo”. “Il trauma della guerra ha anche un impatto diretto sui neonati, con conseguenti tassi più elevati di denutrizione, problemi di sviluppo e altre complicazioni sanitarie.

“Le donne incinte e in fase di allattamento e i neonati vivono in condizioni disumane: rifugi di fortuna, cattiva alimentazione e acqua non sicura. Questo mette a rischio di grave malnutrizione circa 135.000 bambini sotto i due anni.

“Non dimentichiamo che questo avviene nella metà meridionale di Gaza.

Nonostante gli sforzi incessanti, l’UNICEF non è riuscito ad accedere al nord, dove la situazione è, incredibilmente, peggiore.

“Vedere i neonati soffrire, mentre alcune madri muoiono dissanguate, dovrebbe tenerci tutti svegli la notte. Anche sapere che due giovanissimi bambini israeliani rapiti il 7 ottobre non sono ancora stati rilasciati dovrebbe tenerci svegli. “Nel tempo che ho impiegato a scrivere questo articolo, probabilmente è nato un altro bambino, ma in che modo? Come Amal, torneranno in un rifugio di fortuna. Nervosi che l’acqua possa far ammalare il loro bambino? Preoccupate di cosa mangerà il bambino?” Diventare madre dovrebbe essere un momento di festa. A Gaza, è un altro bambino consegnato all’inferno. “L’umanità non può permettere che questa versione distorta della normalità persista ancora a lungo. Madri e neonati hanno bisogno di un cessate il fuoco umanitario”