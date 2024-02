Francesca Albanese sul divieto di Israele di entrare nel paese: ” Non deve distrarre dalle atrocità commesse a Gaza”

L’esperta indipendente nominato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato ieri che la decisione di Israele di vietarle l’ingresso nel Paese non è una novità e non deve distrarre dalle atrocità commesse a Gaza.

In qualità di Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese ha un mandato del Consiglio che comprende l’investigazione delle violazioni, l’effettuazione di visite o missioni regolari e la stesura di relazioni sui risultati.Questa settimana il Ministro degli Esteri e il Ministro degli Interni israeliani hanno annunciato che le è stato vietato l’ingresso nel Paese in seguito ai recenti commenti fatti online sugli attacchi di Hamas del 7 ottobre che hanno scatenato le attuali ostilità a Gaza.

Simbolico e fuorviante

“Dalla detenzione e dalla deportazione dell’allora relatore speciale delle Nazioni Unite Richard Falk, avvenuta nel 2008, lo Stato di Israele ha impedito l’ingresso a tutti i relatori speciali delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967. Il recente annuncio di Israele di ‘vietare ufficialmente’ il mio ingresso è quindi simbolico e fuorviante”, ha dichiarato Albanese in un comunicato.

“L’annuncio di Israele non deve servire a distogliere l’attenzione dalla situazione a Gaza”, ha proseguito, prima di elencare alcuni dei devastanti tributi del conflitto in corso, tra cui gli oltre 28.500 palestinesi uccisi, soprattutto donne e bambini.

“Israele sostiene che il divieto fa seguito ai miei commenti sul contesto in cui sono avvenuti gli attacchi di Hamas del 7 ottobre. I miei commenti sono stati sollecitati dalla descrizione del Presidente francese degli attacchi come “il più grande massacro antisemita del nostro secolo”, ha dichiarato Albanese.

Condannati gli “attacchi efferati”

“Ho condannato con forza e coerenza questi odiosi attacchi come crimini di guerra, che non possono essere giustificati in alcun modo e per la paura e l’angoscia che hanno diffuso tra gli israeliani”, ha affermato l’esperta.

“Continuo a esprimere il mio dolore e la mia solidarietà alle vittime, compresi gli ostaggi ancora prigionieri, e alle comunità ebraiche di tutto il mondo. Chiedo inoltre che vengano accertate le responsabilità di questi crimini”.

Sfidare i “persistenti errori di interpretazione”

Pur sottolineando la sua inequivocabile condanna degli attacchi, la signora Albanese ha detto di “sentirsi anche costretta a sfidare un persistente fraintendimento delle cause profonde… in particolare nei Paesi occidentali”, ovvero che essi siano stati motivati principalmente dall’antisemitismo.

“Come hanno avvertito importanti studiosi dell’Olocausto e dell’antisemitismo, questa ipotesi è falsa e pericolosa, poiché elude le basi critiche del conflitto e disconosce il ruolo di Israele nell’alimentarlo”. Questi studiosi hanno recentemente sostenuto che “appellarsi alla memoria dell’Olocausto oscura la nostra comprensione dell’antisemitismo che gli ebrei affrontano oggi e travisa pericolosamente le cause della violenza in Israele-Palestina”.? Quindi, mentre l’antisemitismo potrebbe aver giocato un ruolo negli attacchi a livello individuale per alcuni, i loro principali fattori determinanti sono da ricercare altrove”.

Il contesto conta

Albanese ha insistito sul fatto che il contesto è importante. Ha citato il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, il quale ha affermato che “è importante riconoscere che gli attacchi di Hamas non sono avvenuti nel vuoto; il popolo palestinese è stato sottoposto a 56 anni di soffocante occupazione”.

L’esperta di diritti umani ha sottolineato che fondamentalmente nessun crimine ne giustifica un altro.

“Non c’è alcuna giustificazione per gli orribili attacchi del 7 ottobre. Tuttavia, i “56 anni di occupazione soffocante” a cui fa riferimento il Segretario generale sono il contesto stesso che alimenta l’odio e la violenza che mette in pericolo israeliani e palestinesi. Questo contesto è oscurato dall’inquadramento del 7 ottobre come principalmente guidato dall’antisemitismo”, ha detto. Albanese ha sottolineato di aver cercato di stabilire relazioni formali con Israele fin dai primi giorni del suo mandato, aggiungendo che “purtroppo Israele ha risposto con ostilità e calunnie, spesso amplificate da organizzazioni e media politicamente allineati”.

Albanese ha ricordato che, in quanto Stato membro delle Nazioni Unite, Israele è obbligato a rispettare il diritto internazionale e a sostenere i valori della Dichiarazione universale dei diritti umani e della Carta delle Nazioni Unite.

“Sebbene si tratti di un impegno lungo e impegnativo, rispettare il diritto internazionale e porre fine al sistema di apartheid che Israele impone ai palestinesi è l’unico modo per raggiungere una pace duratura, la sicurezza umana e la stabilità regionale, perché nessuno può essere al sicuro finché tutti non sono al sicuro”, ha dichiarato.

Chi sono i relatori speciali

I relatori speciali, come Francesca Albanese, fanno parte delle cosiddette procedure speciali del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che è il più grande organo di esperti indipendenti nel sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite . Sono nominati dal Consiglio per monitorare e riferire su situazioni specifiche di un Paese o su questioni tematiche in ogni parte del mondo.

Gli esperti lavorano su base volontaria e sono indipendenti da qualsiasi governo o organizzazione. Prestano servizio a titolo individuale, non sono membri del personale delle Nazioni Unite e non vengono retribuiti per il loro lavoro.

Comunicato ONU