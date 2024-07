UNICEF/Gaza: ” Situazione umanitaria più che catastrofica”

La situazione umanitaria è più che catastrofica. Migliaia di bambini e bambine malati, affamati, feriti o separati dalle loro famiglie.

Con il crollo delle strutture igieniche e del trattamento delle acque reflue, il virus della polio si aggiunge all’elenco delle minacce, soprattutto per le migliaia di bambini non vaccinati.

Proprio due giorni fa, un veicolo dell’UNICEF chiaramente contrassegnato è stato colpito da proiettili.

Almeno 278 operatori umanitari nella Striscia sono già stati uccisi – un numero record.

Catherine Russell, direttrice generale dell’UNICEF, sulla situazione nella Striscia di Gaza:

“Ogni settimana che passa, le famiglie affrontano nuovi orrori nella Striscia di Gaza. Gli attacchi devastanti contro le scuole e i siti di sfollamento interno continuano, secondo quanto riferito, uccidendo altre centinaia di palestinesi, molti dei quali donne e bambini, e lasciando che gli ospedali, già sovraccarichi, si pieghino sotto la pressione.

Vediamo bambini che hanno resistito a ferite precedenti poi essere feriti di nuovo. Medici e infermieri senza risorse che lottano per salvare vite umane. Migliaia di bambini e bambine malati, affamati, feriti o separati dalle loro famiglie. La violenza e le privazioni stanno lasciando cicatrici permanenti sui loro corpi e sulle loro menti vulnerabili. E ora, con il crollo delle strutture igieniche e del trattamento delle acque reflue, il virus della polio si aggiunge all’elenco delle minacce, soprattutto per le migliaia di bambini non vaccinati.

Poiché le famiglie sono ripetutamente costrette a spostarsi per sfuggire alla violenza immediata, la situazione umanitaria è più che catastrofica.

Le agenzie umanitarie, compreso l’UNICEF, stanno facendo tutto il possibile per rispondere, ma la situazione disastrosa e gli attacchi contro il personale umanitario continuano a ostacolare i nostri sforzi. Proprio due giorni fa, un veicolo dell’UNICEF chiaramente contrassegnato è stato colpito da proiettili mentre aspettava in un punto di sosta designato vicino al checkpoint di Wadi Gaza. Era uno dei due veicoli che stavano andando a prendere cinque bambini piccoli per riunirli al padre dopo l’uccisione della madre. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e la squadra è riuscita a riunire la famiglia. Tuttavia, in questo incidente, come in altri precedenti, le conseguenze umanitarie avrebbero potuto essere terribili, per i bambini che serviamo e per le nostre squadre.

In poche parole, nella Striscia di Gaza non ci sono le condizioni necessarie per una risposta umanitaria solida. Il flusso degli aiuti deve essere libero e l’accesso deve essere regolare e sicuro.

Per quasi nove mesi, gli aiuti sono entrati lentamente a Gaza. I civili sono stati privati dei rifornimenti. Il settore commerciale è stato decimato. Questo ha portato a una crescente competizione per quel poco che è disponibile, al contrabbando di merci nella Striscia di Gaza e ora al saccheggio sempre più organizzato delle forniture di aiuti. Questo non solo ostacola i nostri sforzi per raggiungere le famiglie vulnerabili, ma mette a rischio le nostre squadre e i civili che sosteniamo.

La sfida è aggravata dalle condizioni operative sul campo. Almeno 278 operatori umanitari nella Striscia di Gaza sono già stati uccisi – un numero record – mentre altri sono messi in pericolo o impossibilitati a svolgere il proprio lavoro.

Abbiamo bisogno di un immediato miglioramento del contesto di sicurezza, compresa la sicurezza dei camion per la consegna degli aiuti, per consentire agli operatori umanitari di raggiungere in sicurezza le comunità che intendono servire.

Ma soprattutto, abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato e sostenibile. Chiediamo a tutte le parti coinvolte nel conflitto di rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario. Devono proteggere i civili e le infrastrutture su cui fanno affidamento. Ciò include la garanzia che i civili ricevano l’essenziale per sopravvivere – cibo, acqua, cure nutrizionali, ripari e assistenza sanitaria – attraverso operazioni umanitarie sicure e senza ostacoli.

È ormai tempo che questa crisi finisca, che gli ostaggi vengano restituiti alle loro famiglie e che i bambini di Gaza abbiano un futuro sano e sicuro”.