Successo Pro Loco per “Aperitivo con l’Autore”, i prossimi appuntamenti estivi

CIVITAVECCHIA – E’ partita con una grande partecipazione di pubblico la programmazione estiva della Pro Loco cittadina con l’iniziativa di giovedì pomeriggio “Aperitivo con l’Autore”.

Una numerosa platea ha assistito con attenzione e curiosità alla presentazione del libro del M° Claudio Gargiulli “Il Romanzo della Musica”. L’autore, intervistato dalla Presidente Maria Cristina Ciaffi, ha raccontato episodi della sua vita professionale e di come è nata l’dea di questo suo primo libro.

E’ stata poi la volta della Lady Chef Patrizia Manunza con la descrizione dello speciale Aperitivo preparato per l’occasione e di come il cibo, al pari della musica sia un collante universale che unisce tutti i popoli in un atto di fratellanza.

Tutti gli ospiti hanno anche molto apprezzato le esibizioni di Flavia Morra al violino e di Ludovica Centracchio al violoncello, che hanno suonato musiche di Bach, Mascagni e altri autori famosi.

In chiusura di serata è stato reso noto dalla stessa Presidente il calendario delle prossime iniziative dell’Associazione, il cui primo appuntamento prevede la tradizionale Notte di San Giovanni dal titolo “Ar Ghetto aricè la granne lumacata” in data Domenica 23 giugno alle ore 20,30 presso il Ristorante Dolce & Salato.

Inoltre il 30 giugno prenderà il via il cartellone delle Terme Taurine con la nona edizione dell’iniziativa “Note al tramonto alle Terme Taurine” in adesione alla Festa Europea della Musica, a cui seguirà la consueta rassegna teatrale “Dal Mito alla Storia” in programma per il mese di luglio