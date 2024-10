ONU: “Crimini di guerra e contro l’umanità negli attacchi israeliani a strutture sanitarie e nella gestione di detenuti e ostaggi a Gaza”

La Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, e Israele rileva crimini di guerra e contro l’umanità negli attacchi israeliani alle strutture sanitarie di Gaza e nel trattamento di detenuti e ostaggi:

“Israele ha perpetrato una politica concertata per distruggere il sistema sanitario di Gaza come parte di un’aggressione più ampia su Gaza, commettendo crimini di guerra e il crimine contro l’umanità dello sterminio con attacchi incessanti e deliberati contro il personale e le strutture mediche, ha dichiarato in un nuovo rapporto, pubblicato il 10 ottobre, la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, e Israele.

La Commissione ha anche indagato sul trattamento dei detenuti palestinesi in Israele e degli ostaggi israeliani e stranieri a Gaza dal 7 ottobre 2023, concludendo che Israele e i gruppi armati palestinesi sono responsabili di torture e violenze sessuali e di genere.

“Israele deve fermare immediatamente la distruzione selvaggia e senza precedenti delle strutture sanitarie di Gaza”, ha dichiarato Navi Pillay, presidente della Commissione. “Prendendo di mira le strutture sanitarie, Israele sta prendendo di mira il diritto stesso alla salute, con significativi effetti negativi a lungo termine sulla popolazione civile. I bambini in particolare hanno sopportato il peso di questi attacchi, soffrendo sia direttamente che indirettamente per il collasso del sistema sanitario”.

Il rapporto ha rilevato che le forze di sicurezza israeliane hanno deliberatamente ucciso, detenuto e torturato il personale medico e preso di mira i veicoli sanitari, mentre stringevano l’assedio su Gaza e limitavano i permessi per lasciare il territorio per le cure mediche. Queste azioni costituiscono i crimini di guerra di uccisione e maltrattamento intenzionale e di distruzione di proprietà civili protette e il crimine contro l’umanità di sterminio”