La Frasca, sottoposto a sequestro il Camping Traiano

CIVITAVECCHIA – E’ stato sottoposto a sequestro in data odierna il Camping Traiano in località La Frasca, come si evince dal cartello appeso sul cancello di ingresso al campeggio affisso da parte del Gruppo Forestale Lazio Nucleo di Civitavecchia . Nei giorni scorsi il Forum Ambientalista aveva denunciato lo “stato di degrado, abbandono e deposito di rifiuti” all’interno dell’area. Se il sequestro sia una conseguenza dell’esposto del Forum Ambientalista non è confermato. Nei prossimi giorni sarà il Pubblico Ministero a decidere se convalidare il sequestro