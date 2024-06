Iniziato lo spoglio per il Comune di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – E’ iniziato alle ore 14 lo spoglio per l’elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali a Civitavecchia. La notte è stata dedicata ai risultati per il parlamento europeo che ha visto la conferma in città di Fratelli d’Italia come primo partito con il 31,60 % dei voti , seguito dal Partito Democratico al 18,25 e dal Movimento 5 Stelle al 14,15. Forza Italia si è fermata al 8,34% , Stati Uniti d’Europa al 7,54, la Lega al 7,20 e Alleanza Verdi e Sinistra al 6,30%. Tra i più votati è stata Marietta Tidei con 1496 voti che non sono comunque sufficienti per arrivare al Parlamento Europeo con la coalizione di Renzi e la Bonino che non è riuscita a superare la soglia di sbarramento. Risultato sorprendente di Vannacci, sostenuto dalla Lega, che a Civitavecchia ha preso 764 voti.

In attesa di quelli che saranno i risultati delle comunali per vedere chi andrà al ballottaggio, i cui primi esiti arriveranno probabilmente verso le 17, la certezza è che le urne riservano sempre grosse sorprese.