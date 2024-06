Piendibene: ” Si apre un nuovo capitolo da scrivere insieme”

CIVITAVECCHIA – “Mi voglio rivolgere direttamente a tutte le civitavecchiesi e a tutti i civitavecchiesi con gioia e gratitudine.

Questo risultato straordinario è frutto di una rimonta appassionante, una vittoria ampia e robusta che ha visto la nostra coalizione prevalere al ballottaggio.

Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutta la coalizione che mi ha sostenuto in questo percorso. Grazie agli alleati, agli amici, ai simpatizzanti e, ultimi ma non (assolutamente) ultimi, ai volontari che hanno dedicato tempo ed energie per rendere possibile questa meravigliosa campagna elettorale. È stata una cavalcata entusiasmante, durante la quale abbiamo condiviso con voi la nostra visione di come cambieremo questa città nei prossimi cinque anni, rendendola una città per tutte e per tutti, dove nessuno sarà lasciato indietro.

Il mio ringraziamento poi non può che andare a tutti voi, cari concittadini, che avete creduto in me e ci avete dato la vostra fiducia.

Da oggi iniziamo a lavorare con dedizione e impegno, perché Civitavecchia ha espresso un forte desiderio di voltare pagina. Noi faremo di tutto, con caparbietà, onestà e serietà, per mantenere questa promessa di cambiamento.

Insieme, costruiremo una Civitavecchia migliore, più inclusiva e più giusta per tutti.

Grazie di cuore della vostra fiducia.

Non la tradirò.”

Marco Piendibene Sindaco di Civitavecchia