Gli Stati Uniti mettono il veto alla risoluzione su Gaza che chiedeva un immediato cessate il fuoco umanitario

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito d’urgenza venerdì mattina, ora di New York, per discutere della situazione catastrofica di Gaza. Questo fa seguito alla lettera urgente di mercoledì del Segretario Generale António Guterres – uno degli strumenti più potenti a sua disposizione – che sollecita l’organismo a contribuire a porre fine alla carneficina nell’enclave devastata dalla guerra attraverso un cessate il fuoco umanitario duraturo. Una risoluzione presentata nel tardo pomeriggio in aula che chiedeva un immediato cessate il fuoco umanitario è stata bloccata dagli Stati Uniti.

Ecco i punti chiave:

Gli Stati Uniti hanno posto il veto su una risoluzione presentata dagli Emirati Arabi Uniti e sostenuta da oltre 90 Stati membri. I voti a favore sono stati 13, mentre il Regno Unito si è astenuto.

Il capo delle Nazioni Unite ha iniziato quest’ultima riunione sulla crisi con un duro monito: “Non esistono più le condizioni per un’efficace fornitura di aiuti umanitari”.

Ha detto che “gli occhi del mondo – e gli occhi della storia – stanno guardando”, chiedendo che la comunità internazionale “faccia tutto il possibile” per porre fine al calvario della popolazione di Gaza.

Guterres ha affermato che “le Nazioni Unite sono totalmente impegnate a rimanere e a fornire risultati alla popolazione di Gaza”.

La risoluzione, che non è passata, ha preso atto dell’invocazione dell’articolo 99 da parte del Segretario generale, ha espresso grave preoccupazione per la “situazione catastrofica” a Gaza e ha sottolineato che sia i civili palestinesi che quelli israeliani devono essere protetti.

Chiedeva un immediato cessate il fuoco umanitario, il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi e l’accesso umanitario.

Non ha condannato gli attacchi terroristici perpetrati da Hamas il 7 ottobre.

A causa del veto statunitense, la risoluzione non è stata quindi adottata.