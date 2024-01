Gaza: 100 giorni di morte, distruzione e sfollamento

“La morte di massa, la distruzione, lo sfollamento, la fame, la perdita e il dolore degli ultimi 100 giorni stanno macchiando la nostra umanità condivisa”. Sono le parole iniziali della dichiarazione del Commissario Generale di UNRWA Philippe Lazzarini:

“Sono passati 100 giorni dall’inizio della devastante guerra che ha ucciso e sfollato la popolazione di Gaza, a seguito degli orribili attacchi che Hamas e altri gruppi hanno compiuto contro la popolazione di Israele. Sono stati 100 giorni di calvario e ansia per gli ostaggi e le loro famiglie.

“Negli ultimi 100 giorni, i bombardamenti sostenuti sulla Striscia di Gaza hanno provocato lo sfollamento di massa di una popolazione che si trova in uno stato di flusso – costantemente sradicata e costretta ad andarsene da un giorno all’altro, per poi trasferirsi in luoghi altrettanto insicuri. Si è trattato del più grande sfollamento del popolo palestinese dal 1948.

“Questa guerra ha colpito più di 2 milioni di persone – l’intera popolazione di Gaza. Molti porteranno cicatrici per tutta la vita, sia fisiche che psicologiche. La stragrande maggioranza, compresi i bambini, è profondamente traumatizzata.

“I rifugi dell’UNRWA, sovraffollati e insalubri, sono diventati la “casa” di oltre 1,4 milioni di persone. Manca tutto, dal cibo all’igiene alla privacy. Le persone vivono in condizioni disumane, dove le malattie si diffondono, anche tra i bambini. Vivono nell’invivibilità, con l’orologio che corre veloce verso la carestia.

“La situazione dei bambini di Gaza è particolarmente straziante. Un’intera generazione di bambini è traumatizzata e ci vorranno anni per guarire. Migliaia sono stati uccisi, mutilati e rimasti orfani. Centinaia di migliaia sono privati dell’istruzione.

Il loro futuro è in pericolo, con conseguenze di vasta portata e di lunga durata.

“La crisi a Gaza è un disastro causato dall’uomo, aggravato da un linguaggio disumanizzante e dall’uso di cibo, acqua e carburante come strumenti di guerra. L’operazione umanitaria è diventata rapidamente una delle più complesse e impegnative al mondo; in gran parte a causa di procedure macchinose per l’ingresso degli aiuti nella Striscia di Gaza e di una miriade di ostacoli alla distribuzione sicura e ordinata degli aiuti, comprese le ostilità in corso. Gli aiuti umanitari da soli non saranno sufficienti per invertire una carestia incombente. È necessario consentire anche un flusso di beni commerciali.

“Il diritto internazionale umanitario, istituito per proteggere i civili e regolare la condotta delle ostilità, viene regolarmente violato. Negli ultimi tre mesi sono stati colpiti civili e infrastrutture civili, compresi ospedali e rifugi dell’UNRWA, uccidendo centinaia di civili e ferendone migliaia. Le installazioni dell’UNRWA dovrebbero essere protette in ogni momento e fornire la protezione che i civili cercano. Non dovrebbero mai essere usate per scopi militari da nessuna delle parti.

“Nonostante i ripetuti appelli, non è ancora in vigore un cessate il fuoco umanitario per fermare le uccisioni di persone a Gaza e consentire la consegna sicura di cibo, medicine, acqua e ripari.

L’inizio dell’inverno rende la vita ancora più insopportabile, soprattutto per coloro che vivono all’aperto.

“Gli operatori umanitari, tra cui 146 miei colleghi dell’UNRWA, sono stati uccisi insieme a medici, giornalisti e bambini: nessuno è stato risparmiato. Interi quartieri residenziali, luoghi di culto ed edifici storici sono stati rasi al suolo, cancellando secoli di storia, di civiltà e di memoria.

“Per la gente di Gaza, gli ultimi 100 giorni sono sembrati 100 anni.

“È giunto il momento di ripristinare il valore della vita umana”