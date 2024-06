Elezioni Civitavecchia. Dati parziali su 10 sezioni: probabile ballottaggio Grasso – Piendibene

CIVITAVECCHIA -I dati parziali con lo spoglio di 10 sezioni per l’elezione a sindaco di Civitavecchia vedono Massimiliano Grasso in testa con il 34,76% seguito da Marco Piendibene con il 20,22%. In terza posizione Paolo Poletti con 18,68%, un punto e mezzo percentuale in meno rispetto a Piendibene, e in quarta posizione Enzo D’antò con il 14,93%. Probabile ballottaggio quindi tra Massimiliano Grasso e Marco Piendibene, secondo il trend che si sta delineando in queste prime ore di spoglio, anche se ancora mancano i dati ufficiali di 43 sezioni. Roberta Galletta in quinta posizione con il 6,92% seguita da Vittorio Petrelli al 4,49. Il partito più votato è al momento Fratelli d’Italia con una percentuale del 13,92 seguito dal Partito Democratico all’11,42. Forza Italia si attesta al 7,88, il Movimento 5 Stelle al 7,21 e la Lega al 6,04. Dati parziali su 10 sezioni