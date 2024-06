Grasso: “Accolgo appieno le proposte dell’associazione Codici”

CIVITAVECCHIA – “Ho letto con molto interesse la lettera dell’associazione di consumatori Sportello consumatori Codici di Civitavecchia in vista del ballottaggio.

Ringrazio innanzitutto il direttore Massimiliano Astarita e tutti i componenti del direttivo e sono ben felice di rispondere punto su punto all’appello rivolto ai candidati sindaco.

Per quanto riguarda la nomina di un delegato ai consumatori proprio stamani, nel corso di una conferenza stampa, ho annunciato che la nostra squadra di governo sarà molto ampia e con tante deleghe sia comunali che di progetto. Non ci saranno dunque problemi a istituire una figura di raccordo tra le associazioni di consumatori e i dirigenti responsabili dei servizi pubblici.

Stesso discorso la creazione delle Carte dei servizi di Csp e per l’istituzione della Consulta comunale dei consumatori utenti. Più volte, nel corso della campagna elettorale, abbiamo sottolineato l’importanza dei tavoli permanenti tra Comune e associazioni per lavorare insieme su obiettivi comuni. Nel caso delle associazioni di consumatori sarà nostra premura creare un tavolo di confronto continuo per adottare politiche comuni sul tema, monitorare eventuali criticità e sviluppare insieme progetti per Civitavecchia.

La nostra amministrazione si impegnerà inoltre a fornire spazi comunali gratuiti alle associazioni di consumatori per le attività di formazione e informazione, così come lavorerà sul protocollo d’intesa tra i Servizi sociali e le Associazioni di consumatori: in questo senso sarà importante la creazione di un apposito ufficio di supporto ai cittadini in stato di bisogno con l’obiettivo di aiutarli, in maniera gratuita, durante le procedure di esdebitazione.

Come Comune, infine, lavoreremo per introdurre un nuovo regolamento comunale sulla conciliazione delle controversie tributarie pendenti, già istituito in molti comuni italiani e molto importante per i cittadini che attraversano una situazione di oggettiva difficoltà”

Massimiliano Grasso candidato sindaco di Civitavecchia