Dal 18 al 20 ottobre 2024 “Percorsi del Gusto” al quartiere Ghetto di Civitavecchia

Dal 18 al 20 ottobre 2024, il quartiere Ghetto di Civitavecchia si trasformerà nel cuore pulsante della cultura e della tradizione gastronomica locale con l’evento “Percorsi del Gusto”. La manifestazione, che si ripropone dopo il successo del 2016, coinvolgerà commercianti, artigiani e artisti del territorio per tre giorni di spettacoli, incontri e degustazioni, offrendo ai visitatori un viaggio unico tra sapori, storia e arte.

Vincenzo D’Antò, Assessore al Commercio e Sviluppo, ha dichiarato: “Questa iniziativa è la risposta dell’amministrazione a una richiesta forte dei nostri commercianti della zona Ghetto alla crescente offerta di eventi che in questi anni si sono susseguiti (come street food e mercatini) che provenendo da fuori città spesso si ponevano in concorrenza con gli esercenti locali, Abbiamo raccolto la loro istanza e ci abbiamo voluto investire per creare insieme un evento in cui sia protagonista il tessuto produttivo cittadino. Vogliamo che “Percorsi del Gusto” diventi un appuntamento annuale che valorizzi le eccellenze locali e rafforzi il senso di comunità. Il contributo dell’amministrazione è stato fondamentale per garantire un programma ricco e coinvolgente.”

Stefania Tinti, Assessore alla Cultura e Istruzione, ha aggiunto: “L’evento coinvolgerà tanti aspetti di Civitavecchia, non sarà solo un omaggio alla cucina e all’artigianato del territorio, ma anche un momento di riscoperta delle tradizioni culturali. Le mostre di arte figurativa e le rappresentazioni teatrali in costume offriranno ai partecipanti un’occasione per immergersi nella storia e nell’arte locale. Vogliamo che i cittadini vivano l’esperienza in modo completo, attraverso un percorso che unisce cultura e sapori.”

Piero Alessi, Assessore al Turismo e Lavoro, ha infine affermato: “Percorsi del Gusto” dimostra il potenziale del nostro territorio nel creare eventi capaci di attrarre turismo e valorizzare le eccellenze locali. Il coinvolgimento di realtà come Slow Food e la presenza di mostre, laboratori e sfilate in costume rappresenteranno un’opportunità per riscoprire l’autenticità e la ricchezza culturale di Civitavecchia.”

L’evento prevede un programma articolato, con spettacoli teatrali della Pro Loco, degustazioni di piatti preparati dagli esercenti locali, incontri con autori e laboratori dedicati ai grani antichi e alla dieta mediterranea, senza dimenticare la sfilata di maschere storiche del ‘700, che animerà le strade domenica 20 ottobre. “Percorsi del Gusto” sarà dunque un’occasione unica per cittadini e turisti di vivere e apprezzare a fondo le tradizioni della Tuscia.