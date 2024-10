Cerca un messaggio L’amministrazione comunale incontra le associazioni di volontariato: impegno condiviso per il benessere sociale

CIVITAVECCHIA – Dall’Ufficio Stampa del Comune di Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo

Martedì 1 ottobre si è svolta una costruttiva riunione tra il gruppo spontaneo “Il volontariato promuove la vita” e la nuova amministrazione comunale di Civitavecchia. Circa trenta associazioni del territorio hanno incontrato l’Assessora alla Cultura e all’Istruzione Stefania Tinti e l’Assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni, che hanno portato i saluti del Sindaco Marco Piendibene.

L’incontro, coordinato da Anna Battaglini e Rossella De Paolis, portavoci di questa ampia e variegata realtà associativa, ha offerto a ogni associazione la possibilità di presentarsi e illustrare brevemente il proprio ambito di intervento. Sono emersi temi importanti, che vanno dal supporto agli anziani alle iniziative rivolte a bambini e giovani con difficoltà socio-ambientali, fino alle più complesse situazioni di fragilità e disabilità.

“È stato un incontro di grande valore – ha dichiarato l’Assessora Stefania Tinti – che ci ha permesso di conoscere da vicino l’impegno di tante associazioni che operano quotidianamente per migliorare la qualità della vita delle fasce più deboli del nostro territorio. L’amministrazione è pronta a sostenere e valorizzare questo prezioso patrimonio umano e sociale”.

Il Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni, ha sottolineato: “Il volontariato rappresenta una risorsa fondamentale per la nostra comunità. La passione e la dedizione con cui queste associazioni agiscono sono un esempio di solidarietà e civismo che va supportato e potenziato”.

Anche il Sindaco Marco Piendibene ha voluto esprimere il proprio apprezzamento: “L’incontro di martedì è solo il primo passo di un percorso che vogliamo rendere sempre più attivo e partecipato. L’amministrazione comunale è fermamente convinta dell’importanza di promuovere il dialogo e la collaborazione con tutte le realtà di volontariato, riconoscendo il loro ruolo cruciale nel garantire un aiuto concreto e una rete di sostegno ai nostri cittadini”.

L’Assessora Stefania Tinti ha concluso annunciando che seguiranno altri appuntamenti, per coinvolgere anche le realtà associative che non hanno potuto partecipare. “Il nostro obiettivo è costruire un rapporto di collaborazione aperto e continuativo con tutto il tessuto associativo di Civitavecchia, valorizzando il contributo di ognuno per il bene della comunità”.