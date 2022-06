As.S.pro.Ha.ha festeggia 40 anni di attività piantumando il parco di Boccelle

CIVITAVECCHIA – L’Associazione Solidarietà problemi Handicap Onlus ha festeggiato venerdì 24 giugno 40 anni di attività volte all’assistenza verso persone con disabilità e le loro famiglie. Dal 1982 importanti traguardi sono stati raggiunti, festeggiati ieri con la piantumazione di cinque alberi che hanno i nomi dei ragazzi fondatori, abbinati ai nomi degli attuali fruitori del centro in segno di ricordo e continuità dei presso il parco di Boccelle.

Questo emozionante evento si è tenuto ieri alla presenza del Sindaco Ernesto Tedesco, della presidente del consiglio comunale Emanuela Mari, dell’assessore ai lavori pubblici Roberto D’Ottavio, della consigliera regionale Marietta Tidei, di Don Federico Boccacci, Gianluca Brughitta e Daniele Tartaglia per l’associazione Polmone Verde. Gli organizzatori ringraziano di cuore tutte le istituzioni citate, presenti alla piantumazione, anche Gino De Paolis e David Porrello per la Regione Lazio, presenti con il cuore anche se impossibilitati per impegni improrogabili e Massimiliano Zeno di Liberty Alluminio per il consueto supporto.

“Grazie a tutti, ai ragazzi, ai volontari, agli operatori e agli amici che da sempre Ci sostengono e l’amore con cui ci hanno accompagnato in questi lunghi ma anche troppo brevi 40 anni” – ha affermato il Presidente As.S.pro.Ha. Cristian Cropani, il quale ha evidenziato come la piantumazione simbolizzi la continuità dell’associazione attiva da 40 anni, che vuole tornare presso la storica sede nel parco di San Gordiano. “E’ stato un anno faticoso – ha aggiunto – il Covid ha creato problemi a tutti anche ai nostri ragazzi, per questo stiamo lavorando per offrire loro quante più attività ricreative, sociali e formative possibili. Piantiamo degli alberi perché siamo vivi e guardiamo al futuro!”.

La continuità del lavoro è evidenziata da Mariarita Colucci, dirigente storica della Onlus, insieme a Maria Gelardi, che ha espresso un positivo bilancio di questi lunghi 40 anni di gioie e dolori tuttavia con la volontà di andare sempre avanti, per il bene degli utenti del centro: “Vogliamo tornare nella storica sede di San Gordiano per questo chiediamo a tutte le istituzioni di impegnarsi ad aiutarci”.

Il Sindaco Ernesto Tedesco ha confermato che il Comune di Civitavecchia ha dato affidamento di un incarico per la progettazione: “L’amministrazione ritiene che l’As.S.pro.Ha. recuperi la sede naturale considerando tutto il lavoro fatto, che sta facendo e che farà”.

“Abbiamo piantato anche un ciliegio – spiega Emanuela Mari – uno degli alberi importanti per le morti giovanili. Ieri era il compleanno di Martina e con la mamma Loredana non potevamo scegliere data migliore.”