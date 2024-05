D’Antò: “Appello per il Mantenimento dell’Accesso alle Terme della Ficoncella durante le Ore Pomeridiane”

CIVITAVECCHIA – “Desidero rivolgere un caloroso appello affinché sia preservato l’accesso alle Terme della Ficoncella anche durante le ore pomeridiane, fino al passaggio dell’amministrazione comunale dopo le elezioni dell’8 e del 9 giugno.

Le Terme della Ficoncella, tesoro naturale e culturale di inestimabile valore per la nostra comunità, rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per il turismo locale. È quindi comprensibile la delusione e la frustrazione di molti per la chiusura estiva delle terme durante il pomeriggio, specialmente in una città come la nostra, vocata al turismo.

Non possiamo ignorare il paradosso che si crea quando, da una parte, ci lamentiamo della chiusura dei negozi nel pomeriggio che penalizza i crocieristi, e dall’altra, ci troviamo ad assistere alla limitazione degli accessi pomeridiani alle attrazioni turistiche gestite dal comune.

La mia coalizione e io abbiamo fatto dell’accessibilità delle Terme della Ficoncella una priorità nel nostro programma elettorale, impegnandoci a estendere l’orario di apertura anche alle ore pomeridiane.

Con questa premessa, auspicando una transizione fluida tra l’attuale e la prossima amministrazione, faccio appello affinché non venga attivata la chiusura pomeridiana delle Terme della Ficoncella fino a quando la nuova amministrazione non sarà insediata. Questo consentirebbe ai turisti e ai cittadini di Civitavecchia, che possono visitare le terme solo nel pomeriggio, di continuare a farlo.

Assicuro che il mio impegno per rendere questa promessa una realtà tangibile è totale. L’obiettivo è rendere l’esperienza termale più accessibile e gratificante per tutti, promuovendo nel contempo un turismo sostenibile e il benessere della nostra comunità.

Mi impegno personalmente a collaborare con tutte le parti interessate per individuare soluzioni pratiche e sostenibili al fine di estendere l’orario di apertura delle Terme della Ficoncella”

Enzo D’Antò – Candidato Sindaco Movimento 5 Stelle