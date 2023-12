Amnesty International: “Attacchi israeliani a Gaza con bombe made in Usa, 43 civili uccisi”

“Attraverso una sua nuova ricerca, Amnesty International ha rivelato che due Joint direct attack munitions (Jdam, munizioni guidate di precisione) made in Usa sono state usate dall’esercito israeliano per compiere due attacchi mortali e illegali contro abitazioni piene di civili nella Striscia di Gaza occupata. Si è trattato di attacchi diretti contro civili e obiettivi civili o di attacchi indiscriminati, che, in entrambi i casi, devono essere indagati come crimini di guerra.

L’organizzazione ha rinvenuto frammenti caratteristici delle due munizioni tra le macerie delle case distrutte al centro della Striscia di Gaza. I due attacchi hanno ucciso 43 civili: 19 bambini, 14 donne e 10 uomini. I sopravvissuti hanno riferito che in entrambi i casi non c’era stato alcun preavviso di un attacco imminente”