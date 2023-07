Servizi cimiteriali, Ufficio Servizi Luci Votive: da martedì 18 luglio 2023 in vigore l’orario estivo

CIVITAVECCHIA – Si informano gli utenti che, a partire da martedì 18 luglio 2023 e fino a nuova comunicazione, l’Ufficio Servizi Luci Votive ubicato all’interno del cimitero monumentale di Via Aurelia Nord osserverà l’orario estivo che prevede l’apertura al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e la chiusura nei giorni di Martedì e Giovedì. Si precisa infine che è già possibile effettuare il pagamento online del canone luci votive e per più annualità attraverso l’APP di Civitavecchia Servizi Pubblici srl. Agli utenti che si registrano sull’applicativo viene rilasciato un unico QRCode con il quale poter accedere e utilizzare tutti i servizi offerti. Pagamenti online in tempo reale, dunque, senza bisogno di recarsi fisicamente al cimitero. Tutto direttamente dal proprio smartphone