Civitavecchia. Iscrizione al servizio di Trasporto Pubblico Scolastico per l’anno 2024/2025

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia Servizi Pubblici Srl rende noto che dal 03/06/2024 al 09/07/2024 sarà possibile presentare istanza di iscrizione al servizio di Trasporto Pubblico Scolastico “Scuolabus” per l’anno scolastico 2024/2025 degli alunni residenti, che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di primo e secondo grado statali del territorio comunale e, in funzione della disponibilità residua dei posti, degli alunni non residenti.

L’istanza, redatta su apposito modulo di domanda, dovrà essere presentata da parte del genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario sottoscritta e compilata in ogni sua parte, e corredata di tutta la documentazione richiesta, esclusivamente a Civitavecchia Servizi Pubblici Srl (Concessionaria del Servizio) tramite pec: civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it oppure all’Ufficio Protocollo di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl in Via Terme di Traiano, 42 a Civitavecchia (“ Villa Albani”) nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 ed anche il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00.

Per visionare l’avviso pubblico e scaricare I moduli di domanda collegarsi al sito internet www.civitavecchiaservizipubblici.it e cliccare nella sezione (banner) “SCUOLABUS” oppure visitare il sito internet del Comune di Civitavecchia.

L’istanza di accesso al servizio, eventualmente presentata nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, potrà essere accolta subordinatamente alla disponibilità dei posti ed in relazione ai percorsi già definiti.

Civitavecchia Servizi Pubblici Srl