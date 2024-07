Estate 2024 presentato il programma per “Santa Marinella Estate Cultura”

SANTA MARINELLA – Si rinnova l’atteso appuntamento con Santa Marinella Estate Cultura, il calendario di eventi culturali che si svolgeranno in città nei mesi estivi, presentato dall’assessorato alla cultura e approvato lo scorso giugno dalla giunta comunale (Del. Num.109 del 12-06-2024)

Da giugno ad agosto una rassegna che comprende molte iniziative: concerti di musica di vario genere, dalla classica al pop e rock, dalla musica celtica al jazz e al blues. E poi intrattenimento, presentazioni di libri e conferenze. Un calendario studiato per venire incontro alle esigenze di tutti, con appuntamenti per grandi e piccoli, momenti trasversali che abbracciano tutte le fasce d’utenza e incontrano i gusti del pubblico a più livelli.

Le location interessate dagli eventi sono Piazza Trieste, Caccia Riserva, Green Park, oltre alla Casina Trincia e alla sede del Polo museale nel Castello di Santa Severa

“L’intento del programma- ha spiegato l’assessore alla cultura Gino Vinaccia, che ha selezionato le varie proposte in collaborazione con la Biblioteca Civica e il Polo Museale- è proprio quello di offrire serate di intrattenimento e approfondimento culturale di qualità per accendere di bellezza e partecipazione l’intero territorio comunale e permettere di avere un’offerta di grande livello”

“Appuntamenti destinati a tutti e aperti a tutti, completamente gratuiti. Abbiamo dato il via al programma già negli scorsi giorni con le presentazioni dei libri e gli incontri con gli autori, che hanno suscitato ampio interesse da parte del pubblico, che è stato sempre molto numeroso. Invitiamo tutti i cittadini e i turisti a conoscere le varie iniziative che abbiamo organizzato e promosso per questa stagione”, ha commentato il Sindaco Pietro Tidei.

Nei prossimi giorni si alterneranno proposte di vario genere, di cui di volta in volta l’assessore Vinaccia presenterà il contenuto.

In questa settimana, il giovedì pomeriggio alle ore 17:30 prosegue il laboratorio per bambini e famiglie “Piccoli Scienziati”, presso la Casina Trincia, dedicato alla conoscenza della natura e della scienza. A seguire sempre alla Casina Trincia, la giornalista Loredana Lipperini ricorderà la compianta scrittrice Michela Murgia con “Lo sguardo delle scrittrici”, dialogando con Barbara Piccolo e Cristina Perini.

La sera d venerdì è dedicata alla musica. In Piazza Triste alle ore 21:30 ci sarà il concerto live di musica pop e rock di AL2, giovane band locale composta da Alice Pacchiarotti e Alberto Burattini.

Sempre venerdì 12 alle ore 21:00 al Green Park di via Giulio Cesare, è in programma “In…canto, arpa, voce e tromba”, esecuzione dei maestri O. Bartolozzi, P. Roberti e D. Fanelli