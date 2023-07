“Dal Mito alla Storia”: successo di pubblico per “Fabvula”

CIVITAVECCHIA – E’ stato un vero successo di pubblico lo spettacolo “Fabvula” messo in scena sabato 15 luglio alle Terme Taurine nell’ambito della rassegna “Dal Mito alla Storia”. Lo spettacolo della Compagnia Tìaso Teatro con le coreografie di Maria Luisa Rubulotta, si è rivelato una formula vincente capace di ridurre la distanza, tra attore e spettatore valorizzando al contempo in maniera suggestiva il contesto storico architettonico delle Terme Taurine.

Il pubblico rapito ha mostrato una totale disponibilità a farsi condurre con un’altalena emotiva verso un finale inaspettato. La rassegna organizzata dalla Pro Loco di Civitavecchia, con il sostegno economico di Enel S.p.A. come Main sponsor, della Fondazione Ca.Ri.Civ. e della BCC Roma sede di Civitavecchia, prosegue con il suo programma. In scena per il prossimo fine settimana “Favole Chiare” e “Favole Scure” due spettacoli distinti, entrambi di Gino Saladini e Anthony Caruana. Si inizia Venerdì 21 con “Favole Chiare” dedicata ai più piccoli, che saranno coinvolti in una serata tra gioco, divertimento, ma con un intento pedagogico. A seguire Sabato 22 con “Favole Scure” con una rilettura che prediligerà il lato psicanalitico, e un racconto che sa di contemporaneità. Sul palco oltre a Gino Saladini, che insieme ad Anthony Caruana ha scritto i testi e le musiche originali, reciteranno Luigi Florio, Elisa Tassi, Leonardo Papa e Eugenio Chiantera. Per la parte musicale Marco Manovelli, Anthony Caruana, Ermanno Pizzardi, Gino Fedeli, Massimo Pelo, Fabio Pizzardi. Le coreografie sono di Desiree Benevieri. I costumi sono della Pro Loco di Civitavecchia realizzati dalla costumista Elisabetta Ciciani. Appuntamento alle Terme Taurine alle ore 21,00. Ancora pochi posti disponibili con prenotazione obbligatoria al 3383279798 anche tramite WhatsApp. Entrata € 5,00 Gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni