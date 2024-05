Associazione Caponnetto: Simona Ricotti confermata Segretaria Nazionale

Si è tenuta il 29 aprile u.s. l’assemblea degli iscritti dell’Associazione per la lotta contro le Illegalità e le mafie “Antonino Caponnetto” .

Dopo un commosso ricordo del compianto Segretario Elvio Di Cesare, a cui sono state dedicate molte delle attività dell’anno passato, si è passato alla discussione dell’ordine del giorno, che prevedeva, oltre il punto sulle varie iniziative in corso e sulla programmazione delle attività future, il rinnovo delle cariche sociali arrivate alle scadenza statutaria dei tre anni.

Particolarmente apprezzata, nell’ambito della discussione, l’attività svolta dagli uffici legali dell’Associazione nel portare le ragioni delle vittime e della legalità nell’ambito dei maggiori

processi per mafia e corruzione in corso nel paese.

Vive congratulazioni sono stati espresse da tutti i presenti al consigliere Salvatore Carli per il suo impegno e il lustro portato all’Associazione nel rappresentarla all’interno della Commissione Regionale Anticamorra e Beni Confiscati della Campania.

In un clima di massima condivisione sono stati in prima istanza riconfermati, all’unanimità, come Segretaria nazionale e legale rappresentante dell’Associazione, Simona Ricotti, e quale Presidente onorario e coordinatore dell’Ufficio Legale l’avvocato Alfredo Galasso.

Su proposta della appena riconfermata Segretaria è stato poi eletto il nuovo consiglio direttivo che vede riconfermati tutte le consigliere e tutti i consiglieri del precedente Consiglio Direttivo, sebbene alcuni con incarichi diversi, e con il proficuo inserimento dell’avvocato Gerardo Tommasone.

In particolare confermati nei loro incarichi Stella Maris Dante Vice Segretaria Nazionale, Il Dott Bruno Fiore, Segretario Amministrativo, Romano Bruno De Luca Responsabile Regione Molise, Gennaro Varriale, Responsabile Stampa e Comunicazione, Paolo Costa, Responsabile Estero.

Nuovi incarichi, invece, per il Dott. Salvatore Carli che diviene Responsabile della Regione Campania, per Francesca Alessandra Capponi che è la nuova Responsabile per l’Area Pontina e per Roberto Fallerini che diviene ufficialmente Responsabile Provincia della Rieti.

Gli Altri Consiglieri sono il giornalista Domenico Cacciapuoti il Dott. Silvio D’amante, l’Avv. Felicia D’amico, il dott. Giuseppe Schiattarella, il dott. Antonio Limatola, la sig.ra Nunzia

Schimenti e la new entry, sebbene socio e collaboratore di lunga durata, Avv. Gerardo Tommasone.

Una squadra importante, aperta al contributo di tutti gli altri associati ed associate e di tutte le cittadine e i cittadini che insieme a noi vogliano agire per affrontare le sfide sempre più complesse nel contrasto a mafie, corruzione e illegalità, soprattutto a causa delle riforme normative che, ormai da diverso tempo, a partire dalle modifica delle norme sulle interdittive, non solo non vanno in tal senso, ma tendono a destrutturare l’impianto di contrasto alla criminalità organizzata costruito in anni di esperienza e con il contributo di sangue di tanti eroi dell’antimafia.

La Segreteria Nazionale

Associazione nazionale antimafia

“Antonino Caponnetto”