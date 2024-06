Civitavecchia. Musica dal vivo a sostegno del popolo palestinese, raccolta fondi per Gazzella Onlus

CIVITAVECCHIA – “Questa domenica 16 giugno, alle ore 19, presso Re-cycle e Mood Food & Drink in via Monte Grappa a Civitavecchia raccoglieremo fondi da destinare all’Ass.ne Gazzella, mentre i Pensacola Acoustic Duo (Lukas Wildpanner e Alessandra De Cicco) si esibiranno in un live set. Ascolterai musica dal vivo, bevendo qualcosa e sostenendo con un’offerta libera la popolazione palestinese.

GAZZELLA ONLUS è un’associazione che si occupa da anni di adozioni a distanza, assistenza e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti da armi da guerra nel territorio di Gaza. Dallo scorso marzo, i volontari che hanno un filo diretto con Gazzella sono riusciti a “sfamare” con viveri e pasti caldi centinaia e centinaia di persone nei campi profughi e nelle tende degli sfollati, come dimostrano le foto che l’Associazione pubblica regolarmente sul suo canale Facebook.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare.

Non può esserci alcuna giustificazione!”